Жительницу Севастополя задержали за кражу элитного алкоголя

Свою добычу она успела выпить

Сотрудники полиции задержали жительницу Севастополя, подозреваемую в краже из магазина. Объектом посягательства стал элитный алкоголь стоимостью 2500 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Как стало известно, женщина под видом покупателя зашла в виномаркет, незаметно похитила с прилавка бутылку виски и скрылась. Украденный алкоголь она сразу же употребила.

Сотрудники патрульно-постовой службы по ориентировке задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 33-летняя местная жительница, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за кражу, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Севастополе хозяйка магазина «Посудная лавка» выложила в сеть видео, на котором видно, как мужчина рассматривает крадет с прилавка сковородку.

Ольга Сурикова