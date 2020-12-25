Забыл про камеру: в Севастополе мужчина украл сковородку в магазине

Не просто схватил, а выбрал нужную

Хозяйка магазина «Посудная лавка» выложила в сеть видео, на котором видно, как мужчина рассматривает на прилавке сковородки, а потом берет одну из них и кладёт себе под куртку.

В группе Вконтакте «Черный список Севастополя» хозяйка магазина выложила видео в надежде, что кто-то узнает мужчину, и крайне нелицеприятно выразилась в его адрес.

В комментариях к посту она рассказала, что инцидент случился в магазине «Посудная лавка», расположенном по адресу Хрусталева, 177а.

Участники группы отметили, что такие случаи стали «побочным эффектом ношения масок» и что «мужчине стоит сменить одежду и его уже не узнать».

Напомним, в Севастополе кража смартфона обернулась для супругов популярностью в соцсетях и уголовным делом