Роскомнадзор пригрозил соцсетям за призывы подростков к участию в протестах

Соцсетям направлены предупреждения

Роскомнадзор привлечёт к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность, связанную с несанкционированными акциями протеста. Такое заявление появилось на сайте ведомства 21 января.

Ведомство подчеркнуло, что направляет в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ.

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых, публичных мероприятиях», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью. А владельцам сайтов за распространение такой информации грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор отправил в TikTok требование прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.