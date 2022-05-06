Жительницу Севастополя избила пожилая женщина

И для дачи пояснений не явилась

В Севастополе в ОМВД по Гагаринскому району обратилась жительница ТСН СНТ «Планер» с заявлением о побоях. Ее обидчицей стала пожилая женщина.

В заявлении она указала, что в ходе конфликта с 55-летннй супругой действующего председателя ТСН ей причинили «телесные повреждения и физическую боль».

«В ходе проведения проверки полицейскими усмотрены признаки состава административного правонарушения. В рамках административного расследования последняя для дачи пояснений в территориальный орган не являлась, на связь с сотрудниками полиции не выходила», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Участковый выписал админпротокол за побои ей по месту проживания. Ее дело будет рассматривать суд.

Напомним, в Севастополе конфликты между женщинами заканчиваются серьезными последствиями.

Ольга Сурикова