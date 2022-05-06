Генеральная прокуратура признала нежелательной Крымскую правозащитную группу*

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность НПО «Крымская правозащитная группа»*, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Громадьска органiзацiя «Кримьска правозахисна група» (Crimean human right, «Крымская правозащитная группа», Украина)*», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Установлено, что деятельность организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, и их обнародования.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России

Напомним, Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения законна по факту размещения бассейна на набережной им. Адмирала Перелешина.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев