Севастополец решил зарабатывать продажей оружия

Приобретал в Интернете

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в попытке незаконно продать оружие.

Оперативники установили, мужчина в Интернете приобрел 8 кастетов, кинжал и металлическую телескопическую дубинку, которые планировал сбыть в социальной сети.

«Задержанный рассказал сотрудникам полиции, что несколько лет назад он увлекся историей холодного оружия, изучал специализированную литературу о нем, состоял в тематических интернет-сообществах и в связи с этим решил заняться его незаконным оборотом», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит суд и лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в Севастополе заведено уголовное дело на отца и сына о незаконном хранении частей огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества.

Ольга Сурикова