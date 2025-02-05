Жительница Ялты обвиняется в госизмене

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы города Ялты.

Она обвиняется в государственной измене.

По версии следствия, 34-летняя жительница Ялты в апреле 2023 года, находясь в Дублине, со своего счета, открытого в иностранном банке, переводила деньги в поддержку организации, финансирующей вооруженные силы Украины.

Подчеркивается, что она осознанно отправила деньги для нанесения вреда Вооруженным Силам России.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу.

Читайте также: В Севастополе вынесен приговор по делу о государственной измене

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова