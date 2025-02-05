80-летней жительнице Севастополя вернут почти миллион рублей, перечисленных телефонным мошенникам

Прокуратура Севастополя добивается возвращения 900 тысяч рублей, которые севастопольская пенсионерка перечислила телефонным мошенникам

Суд Ставропольского края удовлетворил исковое заявление севастопольского ведомства в интересах жительницы Севастополя 1945 года рождения о взыскании в ее пользу денег с лица, на чей банковский счет перечислены похищенные у нее средства.

Женщина лишилась своих накоплений по классической схеме: некая девушка представилась сотрудницей банка и убедила ее перевести 900 тысяч рублей на безопасный счет. Оказалось, что этот счет принадлежит жительнице Ставропольского края.

Ответчица в судебном заседании не представила доказательств, свидетельствующих о получении денежных средств законным путем.

Иск прокурора удовлетворен. Судебное решение вступило в законную силу.

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Ольга Сурикова