Севастополец украл ружье во время драки

Житель Севастополя получил три года один месяц лишения свободы в исправительной колонии за хищение огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, мужчина летом 2023 года в селе Фронтовом стал очевидцем конфликта между двумя местными жителями, в ходе которого один из них отбросил в траву свое ружье.

Фигурант незаметно поднял его и унес.



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Ольга Сурикова