Жительница Севастополя задержана ФСБ за сотрудничество с украинскими спецслужбами

В Крыму задержаны две женщины — агенты СБУ и ГУР, собиравшие данные о военных объектах и военнослужащих, сообщили в ЦОС ФСБ.

Одна из задержанных — жительница Нижнегорского района, которая сама связалась с администратором украинского телеграм-канала и передала адреса полевого склада горюче-смазочных материалов.

Вторая — жительница Севастополя, которая по заданию СБУ наблюдала за военнослужащим Черноморского флота РФ и передавала в ГУР.

Женщины дали признательные показания. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом ФСБ предупредила о том, что украинские спецслужбы всё чаще используют мессенджеры для вербовки граждан в разведывательную деятельность.

Напомним, в Севастополе недавно был вынесен приговор по уголовному делу о госизмене в отношении 49-летнего гражданина России Романа Григоряна.

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Ольга Сурикова

Фото скриншот видео УФСБ России по Севастополю и Крыму