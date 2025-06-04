У жительницы Севастополя арестовали яхту

Яхта жительницы Севастополя стояла у причала городского яхт-клуба, однако она в какой-то момент перестала платить за аренду стоянки и накопила перед организацией долг почти в 300 тысяч рублей, сообщили в управлении ФССП по Севастополю и Республике Крым.

Только после ареста своей яхты жительница Севастополя нашла возможность заплатить долги за стоянку своего недешёвого, но движимого имущества.

Суд удовлетворил иск руководства яхт-клуба. Однако и после судебного решения собственница не спешила погашать долг, даже после запрета выезжать за границу.

В результате сотруднику ФССП пришлось арестовать морское судно. Следующим шагом была бы продажа яхты в счёт долгов.

«Не желая лишаться морского судна, гражданка приняла решение оплатить долг. Вскоре денежные средства, с учётом исполнительского сбора, поступили в полном объёме на депозитный счёт отделения», — сказано в сообщении.

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Ольга Сурикова

Фото: управление ФССП по Севастополю и Республике Крым