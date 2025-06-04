В Севастополе создают Международный центр «МИРА» для поддержки юных талантов

В Севастополе появится новая образовательная площадка международного уровня — Международный центр искусств, науки и технологий «МИРА» (MICAST, Mira International Centre of Art, Science and Technology). Соответствующее распоряжение Правительства города подписано 30 мая 2025 года.

Центр станет частью Севастопольской станции юных техников и будет направлен на поддержку творческих, научных и инженерных способностей детей, включая работу с международными партнёрами и экспертами. Проект реализуется в форме автономной некоммерческой организации и ориентирован на развитие дополнительного образования, использование современных методик и технической базы, а также на содействие профессиональной ориентации и социальной адаптации школьников.

Как указано в документе, Департамент внутренней политики Севастополя займётся созданием центра: утвердит устав, назначит генерального директора и сформирует наблюдательный совет. Финансовую часть обеспечит Департамент по имущественным и земельным отношениям, выделив не менее 10 тысяч рублей в виде имущественного взноса.

Проект станет логическим развитием работы Севастопольской станции юных техников, которая уже объединяет 8 подразделений и активно внедряет региональные инновации в образовании. Как заявляют в самой станции, центр «МИРА» выведет эту деятельность на новый, международный уровень, предполагая обмен опытом с зарубежными специалистами и интеграцию мировых практик в систему дополнительного образования.

Ожидается, что все процедуры по созданию и регистрации новой структуры будут завершены в ближайшее время.

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Дмитрий Островский

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