Жительница Севастополя за пособничество телефонным мошенникам получила 2,5 года колонии

Жительнице Севастополя вынес приговор за пособничество телефонным мошенникам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Ее задачей было выполнение роли курьера. В марте 2023 года по заданию сообщника фигурантка пришла домой к пожилой женщине и забрала у нее пакет, в котором находились более 370 тыс рублей, полотенца, чашка, ложка и заявление о прекращении уголовного дела.

Ранее телефонные мошенники сообщили потерпевшей, что ее подруга якобы пострадала в ДТП и в отношении нее возбуждено уголовное дело. Введенная в заблуждение пенсионерка согласилась передать деньги и вещи, чтобы помочь своей приятельнице.

Собранные вещи курьер выбросила, часть денег перевела сообщнику, а оставшуюся оставила себе.

Уже через несколько дней ее задержали сотрудники полиции. В ходе следствия 160 тыс рублей удалось вернуть пенсионерке.

Суд признал подсудимую виновной за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. . Она приговорена к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Также ей выдвинут иск о взыскании материального ущерба, причиненного потерпевшей.

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Ольга Сурикова