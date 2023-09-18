В Севастополе грабители, угрожая пистолетом, вынесли из квартиры жертвы 2 тыс. рублей и паспорт

В Севастополе возбуждено уголовное дело за разбой в отношении трех местных жителей.

Как сообщает пресс-служба полиции, трое ранее судимых за незаконные операции с наркотиками и имущественные кражи в возрасте 23, 24 и 30 лет предположили, что знакомый одного из них, 23-летний мужчина, может быть причастен к торговле наркотиками и иметь при себе крупную сумму денег.

Распределив роли, они нанесли визит потерпевшему. Когда хозяин квартиры открыл дверь, к нему ворвались трое налетчиков в масках, один из них, угрожая пистолетом, потребовал 50 тысяч рублей в качестве штрафа якобы за торговлю наркотиками. Не получив требуемую сумму, грабители похитили у потерпевшего две тысячи рублей и паспорт.

Оперативники задержали всех участников разбойного нападения. У них изъяли пневматический пистолет.

По решению суда двое задержанных взяты под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения третьему подозреваемому.

Читайте также: В Севастополе осуждены три грузчика за убийство и ограбление коллеги

Ольга Сурикова