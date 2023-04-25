В Севастополе задержан курьер телефонных мошенников, обманувший пенсионерку на 600 тысяч рублей

В Севастополе полицейские задержали очередного пособника телефонных мошенников. Им оказался 19-летний житель Евпатории.

Предварительно установлено, что 19-летний местный житель Евпатории в одном из популярных мессенджеров нашел объявление о незаконном заработке курьером аферистов.

Получив инструкции, курьер направился в Севастополь, по адресу, указанному ему куратором, где под предлогом освобождения от уголовной ответственности родственницы забрал у 84-летней пенсионерки 600 тысяч рублей.

Деньги он успел перечислить на счета, подконтрольные сообщникам, а себе оставил 10 % от суммы в качестве вознаграждения.

На евпаторийца завели уголовное дело за «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее удалось задержать пособника телефонных мошенников «на горячем» — он не успел перевести деньги своим кураторам.

Ольга Сурикова