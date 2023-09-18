В Севастополе не будут принимать меры к реке Бельбек, размывшей пляж в Любимовке

Размытие пляжа в Любимовке и изменение направления реки Бельбек — это природное явление, в которое городские власти не намерены вмешиваться. Такое мнение высказала в прямом эфире ЦУР директор Департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

Она отметила, что естественный процесс, который называется меандрирование. Морские воды подпирают пресные воды и под воздействием течения река меняет свое направление. В течение сезона место впадения может меняться и перемещаться вдоль береговой линии.

«Были разные предложения прокопать напрямую, изменить и так далее. Но любое вмешательство – оно непредсказуемо, в частности для рек. Река приносит со своими водами и песок, то есть тот песок, который находится на наших пляжах – это благодаря тому, что в этом месте впадают реки и таким образом устроено течение морское. Поэтому мы все-таки воздерживаемся от каких-то кардинальных мер по изменению русла реки, поскольку последствия могут быть непредсказуемы», — подчеркнула Гаврилова.

Но, если будет что-то экстраординарное, добавила глава департамента, будет разрабатываться проект, проводиться экспертиза. В этом году процесс находился в пределах естественного поведения водного объекта.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета nts-tv.com