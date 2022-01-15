Резонансные конфликты в больницах Севастополя обсудили на комиссии по этике

Комиссия создана при депздраве

В Севастополе комиссия по этике и деонтологии при департаменте здравоохранения рассмотрела последние резонансные конфликты в больницах города. Это было первое заседание комиссии, которая создана для контроля за соблюдением медицинской этики и разработки предложений по улучшению взаимодействия между врачами и пациентами.

Председатель комиссии вице-президент ассоциации врачей Севастополя, главный врач «Центра крови» Иван Боечко рассказал, что на первом заседании рассматривалось четыре случая, которые потребовали вмешательства высшего руководства сферы здравоохранения.

«Безусловно, мы должны навести порядок у себя в здравоохранении, но вместе с этим мы считаем, что и пациентам необходимо напомнить о правилах этичного поведения в лечебных учреждениях: во всех больницах существует внутренний распорядок, который необходимо соблюдать. Когда мы найдем гармонию, жалоб у нас не будет», — сказал Боечко, передает пресс-служба правительства города.

Отмечается, что аналогичные комиссии созданы во всех медицинских учреждениях города. Вопросы рассматриваются на основании заявлений, поступающих от граждан через официальные каналы связи или социальные сети. Заседания локальных комиссий проводятся по мере поступления информации. Комиссия при департаменте будет собираться один раз в квартал, сообщил ее глава.

Напомним, в севастопольских больницах № 1, 4, 5, 9 и в городской инфекционной больнице начали работать круглосуточные горячие линии и WhatsApp-приемные. По всем вопросам, касающимся работы медицинских учреждений, можно написать сообщение в мессенджере или позвонить по следующим номерам телефонов:

— городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62;

— городская больница № 4: +7 (978) 300-09-90;

— городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67;

— городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31;

— городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (WhatsApp-приемная).

Дежурные администраторы приемных отделений:

— городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35;

— городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16;

— городская больница № 5: +7 (978) 300-03-66;

— городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14;

— городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.