В Севастополе упростили продеру подачи заявления на получение пособия на погребение

«Заявка на Госуслуги отправлена, деньги на карточку упали» — пока планы, а пока за оформлением пособия на погребение придется ходить лично

Правительство Севастополя упростило процедуру обращения граждан за единовременным пособием на погребение. Теперь можно все оформить только за одно посещение соцфонда в Севастополе, гражданам не нужно будет приходить в соцзащиту для того, чтобы предоставить какие-то документы и получить эти выплаты.

Обсуждалась возможность подачи всех документов через Госуслуги. Пока этот вопрос только прорабатывается.

«Надо так: заявка, чтобы на госуслуги отправлены, деньги на карточку упали. Должно так работать», — высказал свое мнение губернатор Михаил Развожаев.

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Ольга Сурикова

Фото: создано благодаря shedevrum.ai