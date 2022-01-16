Жительница Севастополя стала жертвой иностранного мошенника

Женщина, следуя указаниям неизвестного, который представился сотрудником банка, установила на смартфон стороннее приложение. Благодаря которому мошенники получили удаленный доступ к ее телефону, сразу после этого со счета было списано 64 тыс рублей.

Звонок ей был совершен из-за границы

«Предварительно установлено, что звонок на телефон потерпевшей был осуществлен с территории одной из стран ближнего зарубежья», — говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности и задержание мошенника.

Напомним, в конце года жительница Инкермана по такой же схеме лишилась 2,5 млн рублей.

Ольга Сурикова