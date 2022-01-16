Прокуратура Севастополя проверит школы, где учатся подростки, жестоко избившие сверстника

Родителям уже выписаны штрафы
Прокуратура Севастополя проводит проверку после драки подростков, которую они сняли на видео и выложили в Интернете. Ведомство проверить соблюдение законодательства, в том числе, о профилактике безнадзорности, сообщили в пресс-службе.
Как уже сообщалось, 14 января двое подростков — ученики 8 и 9 классов — жестоко избили ученика 8 класса другой школы. Инцидент произошел на спортивной площадке во дворе жилого дома по ул. Фадеева. Другие дети снимали происходящее на видео.
В ведомстве уточнили, что пострадавший получил ушибы. Родителям обидчиков выписаны протоколы об административном правонарушении за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
«Прокуратурой по данному факту проверяется полнота принимаемых мер органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Будет дана оценка проводимой образовательными учреждениями воспитательно-педагогической работы с участниками драки, детьми, которые присутствовали при ней, и их родителями», — информирует прокуратура.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ольга Сурикова