Прокуратура Севастополя проверит школы, где учатся подростки, жестоко избившие сверстника

«Прокуратурой по данному факту проверяется полнота принимаемых мер органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Будет дана оценка проводимой образовательными учреждениями воспитательно-педагогической работы с участниками драки, детьми, которые присутствовали при ней, и их родителями», — информирует прокуратура.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ольга Сурикова