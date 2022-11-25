Жительница Севастополя решила наказать пьяного мужа и пырнула его ножом в грудь

В Севастополе женщина задержана за причинение тяжкого вреда здоровью своему мужу.

Причиной семейного конфликта стало злоупотребление потерпевшим спиртным.

Вернувшись домой, 34-летняя местная жительница увидела, что ее 57-летний муж абсолютно пьян. Это разозлило ее и между супругами возник скандал. Во время выяснения отношений женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужу удар в грудь.

Раненный мужчина попросил соседку вызвать скорую.

Его жене теперь грозит до 10лет лишения свободы.

Напомним, на жительницу Севастополя заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью в ходе супружеской ссоры.

Ольга Сурикова