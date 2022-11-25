Из украинского плена вернулись еще 50 российских военных

Еще 50 пленных российских военнослужащих вернулись из подконтрольных Украине территорий в результате обмена. Об этом сообщили в Минобороны России.

«24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в заявлении Минобороны.

Самолетами освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Напомним, ранее сообщалось, что 23 ноября в Севастополь привезли 23 российских военных, вернувшихся из плена.

Ольга Сурикова