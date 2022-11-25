В Кремле опровергли сообщения, что Путин в послании объявит о «мобилизации страны»

Информация СМИ о том, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин якобы объявит о «мобилизации страны», не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее ряд СМИ написали, что послание президента состоится до конца года, и в нем глава государства затронет мобилизацию солдат и офицеров, экономику, новые мировые правила игры от России и судьбу всех россиян.

«Нет», – ответил Песков на вопрос, является ли эта информация правдивой.

Также пресс-секретарь Кремля уже отмечал, что точных сроков оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию пока нет.

Ольга Сурикова