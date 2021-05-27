Жительница Севастополя разбила сопернице голову банкой с солениями

Ей грозит теперь реальный срок

В Севастополе полицейские задержали подозреваемую в избиении соперницы на почве ревности. Ей теперь грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

«Днём на остановке общественного транспорта 22-летняя местная жительница увидела 18-летнюю знакомую своего супруга и между ними произошла ссора. Во время словесной перепалки старшая участница конфликта достала из пакета стеклянную банку с солениями и бросила в соперницу», – говорится в подробностях дела.

Пострадавшая обратилась в больницу с травмой головы. Ее обидчицу задержал участковый. На нее завели уголовное дело за «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, севастопольские полицейские задержали подозреваемого в избиении посетителя бара. Пострадавший поступил в больницу с переломом челюсти.

Ольга Сурикова