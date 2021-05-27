В Севастополе прошел первый акселератор молодежных проектов

Итоги первого акселератора молодежных творческих проектов «Создавай.Севастополь» подвели 26 мая в пресс-центре концерна ВКО «Алмаз–Антей».

В рамках проекта, организованного Управлением по делам молодежи и спорта, на протяжении 2-х недель участники получали теоретические, практические знания и навыки по написанию социальных проектов, а также их подаче на грантовый конкурс.

В ходе заключительного мероприятия молодые творцы города для экспертов провели презентации своих проектов, которые оценивались по ряду параметров – актуальность, социальная значимость, креативность, реализуемость и пр.

Эксперты выбрали пять наиболее подготовленных проектов, которые без конкурсного отбора станут участниками Всероссийского форума «Таврида».

Лучшими стали: образовательный проект для детей, живущих в сельской местности «Дорога добра» Ладоги Дарьи, проект по обучению детей графическому дизайну «Цифровая графика» Карбуковой Анны, танцевальный проект «Эволюция движения» Пономаревой Олеси, проект мобильное кино «История моего двора» Елены Малек и проект спортивного СМИ «Only спорт» Владислава Тарасова.

«Ребята подготовили по-настоящему интересные проекты, которые нужны в нашем городе, я уверен, что они точно поучат поддержку в рамках форума «Таврида», отрадно видеть, что молодежь Севастополя стремится реализовывать нужные и важные инициативы», — рассказал один из привлеченных экспертов, депутат молодежного парламента Севастополя Островский Дмитрий.

Напомним, что сотни молодых севастопольцев ежегодно становятся участниками мероприятий арт-кластера «Таврида». Многие из них пробуют свои силы в грантовом конкурсе, который проходит на площадке «Тавриды», и получают государственное финансирование на реализацию проектов. Так, Владимир Корниенко организовал Общекрымский всеуниверситетский бал «Морская феерия» в Севастополе, а Мария Пойлова провела Молодежный турнир малых севастопольских театров.

Островский Дмитрий

Фото: Управление по делам молодежи и спорта