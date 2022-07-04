Жительница Севастополя потеряла 72 тысячи рублей, пытаясь заказать цветы по интернету

В полиции рекомендуют опасаться дешевых цен в Интернете

Еще одна жительница Севастополя стала жертвой дистанционных мошенников, когда решила приобрести в интернете цветы оптом.

Женщина пришла с заявлением в Ленинский отдел УМВД. Она рассказала, что тремя днями ранее на одном из сайтов нашла частное объявление с предложением приобрести оптом цветы. Согласившись с условиями договора предполагаемого контрагента, она в качестве предоплаты перечислила денежные средства в размере более 72 тысяч рублей, однако заказанный товар ей так и не поступил.

Пострадавшая знала о существования таких мошеннических схем, но надеялась, что это ее не коснется.

Сотрудниками органов внутренних дел по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее жительница Севастополя пожаловалась, что стала жертвой мошенника из Краснодарского края, который выставил в интернете фейковое объявление о продаже медицинских пиявок.

Ольга Сурикова