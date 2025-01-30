Жительница Севастополя помогла чайке, попавшей в беду

В Севастополе волонтеры продолжают чистить пляжи от мазута и спасать птиц.

Многие люди, видя испачных в мазуте птиц, тут же сообщают по номеру 112.

На днях член Севастопольского отделения ЛДПР Наталья Фадеева увидела на пляже в селе Угловое чайку, которая не могла двигаться. Она была чистая, но лапки не двигались и птичка не могла взлететь.

Наталья позвонила в центр спасения птиц и специалист приехал на место, забрав несчастную птицу для дальнейшего оказания помощи.

Актив Севастопольского отделения ЛДПР надеется, что чайка скоро поправится и вновь окажется на свободе.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер