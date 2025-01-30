На Героев Севастополя начались ремонтные работы

В Севастополе с 30 января на улице Героев Севастополя начались ремонтные работы.
Из-за сильных дождей в прошлом году на этом участке произошел сдвиг грунта и необходимы работы, ччтобы не допустить эрозию.
Уже установлено ограждение и временные дорожные знаки вдоль дороги.
В первую очередь рабочие уберут со склона деревья, кустарники и нестабильные камни.
Далее поставят временный барьер. Он будет задерживать камни. Установят также геосетку из базальтового волокна, чтобы избежать дальнейшего обрушения грунта.
В планах укрепление склона и ремонт дренажных систем, а также водоотводных труб.
Все работы должны быть завершены до конца 2025 года.