На Героев Севастополя начались ремонтные работы

В Севастополе с 30 января на улице Героев Севастополя начались ремонтные работы.

Из-за сильных дождей в прошлом году на этом участке произошел сдвиг грунта и необходимы работы, ччтобы не допустить эрозию.

Уже установлено ограждение и временные дорожные знаки вдоль дороги.

В первую очередь рабочие уберут со склона деревья, кустарники и нестабильные камни.

Далее поставят временный барьер. Он будет задерживать камни. Установят также геосетку из базальтового волокна, чтобы избежать дальнейшего обрушения грунта.

В планах укрепление склона и ремонт дренажных систем, а также водоотводных труб.

Все работы должны быть завершены до конца 2025 года.