Севастополь принимает участие в проекте «Вода России»

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в России стартовал федеральный проект «Вода России».

Проект охватит практически все регионы страны и предполагает очистку водных участков рек общей протяженностью свыше одной тысячи километров.

Севастополь также стал участником этой инициативы. В соответствии с планами, в 2026-2027 годах будут очищены от мусора, ила и тростника четыре пруда: три в Балаклаве и один на Тороповой даче. Для очистки водоемов будет задействована техника, включая экскаваторы.

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Кристина Ветер