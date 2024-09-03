Жительница Севастополя получила срок за сотрудничество с СБУ и антироссийские надписи в городе

В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу, которое завели на местную жительницу за сотрудничество с военной разведкой Украины и вандализме на почве политической ненависти.

В прокуратуре Севастополя рассказали, что 38-летняя местная жительница собирала данные о перемещениях боевых кораблей и авиации, а также о местах дислокации ВС РФ в Севастополе. Информацию она передавала в Киев через мессенджеры.

Кроме того, на уличных скамейках и других городских объектах она маркером писала антироссийские лозунги.

Женщину приговорили к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии.

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Ольга Сурикова