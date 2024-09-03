Бесхозные машины в Севастополе: как бороться и можно ли самим «выбрасывать» автохлам

Двор захламлен старыми автомобилями -редкий севастополец не жаловался на подобную проблему. Ржавые разбитые машины стоят брошенные как на обочине под домами, так и занимают ценное место на парковке. Годами привлекая своей бесхозностью пронырливых подростков и асоциальных элементов.

У многих жителей чешутся руки освободить улицу или двор от автохлама, но это не такое безобидное и благодарное дело. Ведь у каждого автомобиля все-таки есть хозяин. И только пройдя долгую процедуру, можно решить эту проблему.

Где искать хозяина

Машину у обочины могут бросить по разным причинам: хозяин не стал вкладываться в ремонт после попадания в ДТП, авто значится в угоне, а еще собственник мог оказаться в местах не столь отдаленных, переехать, быть лишен водительских прав или скончаться.

В комментариях «Севкору» в Фонде государственного имущества ответили, что самовольное действие по вывозу/утилизации или перемещению ТС будет рассматриваться как неправомерное завладение автомобилем без цели угона, что карается лишением свободы на 5 лет.

Именно поэтому коммунальные службы не любят убирать из дворов такие автомобили. Машина может выглядеть как хлам, но, если ее уберут без разрешения владельца, он может потребовать компенсацию. Поэтому не стоит трогать брошенные машины по своей инициативе.

Как решить проблему

В Севастополе действует Постановление правительства 14.12.2016 №1195 ПП Об утверждении порядка учета бесхозного недвижимого имущества, бесхозяйных движимых вещей, выявленных в Севастополе и обращения их в госсобственность.

Согласно этому постановлению, гражданин, который обнаружил бесхозный автомобиль, может обратиться с заявлением в Фонд Госимущества. В данном заявление нужно точно указать, где находится брошенное авто, его номерной знак, при наличии, описать его состояние и приложить фото. Письмо можно направить или письмом по адресу организации: ул. Марата, 15, или он-лайн (на почту sev-fond@mail.ru).

С заявлением может обратиться любой гражданин, закон не ограничивает круг лиц, которые имеют право обращаться в Фонд госимущества.

Далее Фонд проведет проверку ТС, инициирует процедуру установления собственника, направляя запросы в разные инстанции.

В случае установления собственника, ему направляется письменное извещение о необходимости решить вопрос с перемещением своего имущества в течение 10 календарных дней. Если владельца не удается установить, такое уведомление размещается на самом авто.

По истечению десятидневного срока, если владелец не примет меры, авто отправится на площадку временного хранения. А информация о нём будет размещена на официальных медиа-площадках – в газете «Севастопольские известия» и на сайте правительства Севастополя.

Если и спустя месяц владелец так и не объявится, Фонд имеет право начать техническую инвентаризацию, по результатам которой ТС, как правило, уже попадает в Реестр бесхозяйного имущества.

Ещё через 30 дней после обращения в суд невостребованный автомобиль признается бесхозным, он переходит в собственность города.

Хозяин может объявиться на любом этапе и оспорить решение, но тогда ему придется возместить все понесенные расходы государства, в том числе и содержанию его имущества.

В Севастополе Фонд Госимущества за время действия данного Постановления, и принятого ранее в 2014 году, а ныне утратившего силу, уже имел опыт признания авто бесхозными по решению суда. За практически десять лет уже около 500 автомобилей перешли в собственность государства.

При этом в городе ведется реестр брошенных автомобилей и пополняется он исключительно за счет заявлений граждан. Сейчас, как уточнили «Севкору» в Фонде, в реестре числится около 200 автомобилей. И этот число ежедневно колеблется в зависимости от поступивших обращений и реакции собственника.

Можно ли оштрафовать собственника автохлама

В Севастополе пока что лояльны к безответственным собственникам, которые бросают свои старые или неисправные машины. Штрафы для владельцев таких автомобилей не предусмотрены. Поэтому некоторые дворы в городе и выглядят как склады металлолома.

А вот в Москве вопросы с брошенными машинами регулирует специальное постановление правительства Москвы. Нарушителя могут оштрафовать на сумму от 1000 до 3000 ₽. В Санкт-Петербурге владельца брошенного автомобиля оштрафуют на сумму от 3000 до 5000 ₽.

Здесь потому что ценится каждое парковочное место. В Севастополе же пока что расчистка дворов и улиц от «жестянок» зависит от неравнодушных граждан.

Ольга Сурикова

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