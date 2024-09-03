Спецназовца ГУР, пытавшегося высадиться на мысе Тарханкут, посадили на 20 лет

В Южном окружном военном суде Ростова 3 сентября вынесли приговор гражданину Украины, за попытку высадиться на побережье Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ЮОВС и прокуратуры Ростовской области.

Александр Любас был в группе, которая прибыла к западному побережью Крыма. Диверсантов остановили самолёты ВКС, осужденного взяли в плен.

В суде уточнили, что в марте 2022 года подсудимый, находясь в Киевской области Украины, вступил в подразделение спецназначения ГУР Минобороны Украины. На территориях Днепропетровской и Одесской областей Украины он прошел обучение рукопашному бою и обращению с оружием и в октябре 2023 года вместе с другими участниками подразделения пересек на гидроциклах и катере госграницу РФ для высадки на побережье Черноморского района Крыма.

Группу обнаружили пограничники Крыма. Во время преследования Любас, сидевший на пассажирском месте на гидроцикле, при резком маневре упал в воду и был задержан российскими сотрудниками.

Южный окружной военный суд приговорил Любаса к 20 годам.

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Ольга Сурикова