Жительница Севастополя получила 7,5 лет колонии за убийство сожителя

Пыталась скрываться

В Севастополе осудили женщину, которая убила своего сожителя. Она получила 7,5 лет колонии общего режима.

Осужденная в апреле 2021 года распивала спиртные напитки со своим сожителем в доме на территории СТ «Стрелец». В ходе конфликта она нанесла мужчине не менее двух ударов хозяйственным ножом в область живота и груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

На протяжении нескольких дней женщина скрывалась, однако впоследствии была задержана и заключена под стражу.

Гагаринский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Севастополя обвиняется в убийстве кухонным ножом сожителя своей подруги.

Ольга Сурикова