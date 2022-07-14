Жительница Севастополя получила 7,5 лет колонии за убийство сожителя

Пыталась скрываться
В Севастополе осудили женщину, которая убила своего сожителя. Она получила 7,5 лет колонии общего режима.
Осужденная в апреле 2021 года распивала спиртные напитки со своим сожителем в доме на территории СТ «Стрелец». В ходе конфликта она нанесла мужчине не менее двух ударов хозяйственным ножом в область живота и груди. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
На протяжении нескольких дней женщина скрывалась, однако впоследствии была задержана и заключена под стражу.
Гагаринский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Напомним, ранее сообщалось, что жительница Севастополя обвиняется в убийстве кухонным ножом сожителя своей подруги.
Ольга Сурикова