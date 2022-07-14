Горлов о пляже «Омега»: «Я этого так не оставлю»

Глава горхоза вечером заехал на пляж

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов 13 июля проконтролировал состояние пляжа «Омега» и критично прокомментировал увиденное.

В своем Telegram он выложил фото переполненных мусорников на пляже, из которых некоторые отходы уже разлетелись по кустам.

Подытоживая увиденное Горлов написал: «Скажу одно — я это так не оставлю!»

Напомним, 6 июля заместитель директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Геннадий Копытин после посещения с инспекцией пляжа «Омега» заявил, что оператор будет оштрафован.

Ольга Сурикова