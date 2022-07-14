В Севастополе на Соловьях может появиться двухэтажный ТЦ

Современного вида

В Севастополе 14 июля на заседании архитектурно-художественного совета рассматривается реконструкция здания под торговый центр на Соловьевских складах.

Заказчиком реконструкции одноэтажного строения с надстройкой второго этажа выступает АО «Севастополь–Бакалея».

Напомним, ранее предприниматели, нестационарные торговые объекты которых размещаются в районе Соловьевского рынка, получали от Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя уведомления о сносе НТО.

Ольга Сурикова