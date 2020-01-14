Жительница Севастополя победила в турнире по зимнему плаванию в Китае

Любительница зимнего плавания из Севастополя победила на международном фестивале зимнего плавания в Харбине (Китай), — передают Вести-Севастополь. Участница клуба «Буревестник» Людмила Березина заняла сразу два призовых места на международном азиатском фестивале любителей зимнего плавания.

Он проходил в Харбине 4 и 5 января. Температура воздуха в эти дни была около десяти градусов мороза, воды — в пределах 3-4 градусов. Людмила Березина заняла 1 место на дистанции 25 метров против течения кролем и 2 место — брассом.