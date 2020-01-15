В 2020 году в Севастополе создадут приют для бездомных

В Севастополе в текущем году создадут приют для бездомных. По словам уполномоченного по правам человека в городе Севастополе Павля Буцая в новом приюте смогут принять до 100 человек.

Найдено помещение в пригородной промышленной зоне, где нет поблизости жилых домов. По словам омбудсмена, площадь помещения в 900 квадратных метров позволит разместить там все необходимые службы и переместить Центр помощи матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Проект поддержали главы двух ветвей местной власти.

Павел Буцай отметил, что такое учреждение — временный приют, в котором люди смогут прийти в себя, поучить медицинскую и другую необходимую помощь. «Мы не говорим о том, чтоб собирать бездельников и кормить за городской счет», — отметил Буцай.

Сегодня в Севастополе альтернатива для размещения бездомных – это либо стационары в больницах, либо приют для матерей, где всего 16 мест. При этом в крыше над головой в городе нуждаются почти 60 человек, в том числе семьи с детьми.

Волонтеры движения «Сердце Севастополя» запустили проект «Теремок». В садовом домике могут временно жить до 10 человек. Благодаря пожертвованиям неравнодушных севастопольцев им помогают сделать документы, поправить здоровье, найти другое жилье, работу и просто не умереть на улице от холода и голода.

По материалам портала «Севастопольский фарватер добра» ( и фото)