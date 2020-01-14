Севастопольцев будут прививать от кори

Более 21 тысячи жителей Севастополя планируется вакцинировать против кори в текущем году.

Граждане могут сделать прививки во всех городских поликлиниках.

По словам главного внештатного эпидемиолога Департамента здравоохранения Сергея Грыги уровень иммунитета против кори снижается после 30-35 лет. Раньше считалось, что прививки в один год и в шесть лет дают человеку иммунитет на всю жизнь.

Препараты отечественной компании «Микроген» закуплены – в медицинских организациях есть почти 22 тысячи доз моновакцины (против кори), и почти 3 тысячи – против кори и эпидпаротита (ее используют для вакцинации детей).

По Приказу Министерства здравоохранения РФ, иммунизации против кори в плановом порядке подлежат лица с 12 месяцев и до 55 лет, иммунизация по эпидемическим показаниям не имеет верхних возрастных границ. В настоящий момент в Севастополе иммунизация против кори осуществляется без привязки к верхним возрастным границам.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: www.israeleco.com