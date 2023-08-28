Жительница Севастополя перечислила мошенникам более четырех млн рублей

В Севастополе местная жительница перечислила дистанционным мошенникам 4,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции города, установлено, что 58-летней женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что ее персональные данные оказались у мошенников, которые пытаются похитить ее деньги.

Она из отделения банка двумя транзакциями перечислила 4,2 миллиона рублей на продиктованный ей расчетный счет. Оказалось, что годом ранее ее таким же образом уже пытались обмануть, но в тот раз она не поддалась на их уловки.

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Ольга Сурикова