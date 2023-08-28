Ж/Д объезд Инкерманского монастыря получил одобрение историко-культурной экспертизы 

Проект строительства новой железнодорожной ветки в обход Инкерманского Свято-Климентовского монастыря прошел очередной этап — получил положительное заключение, пишет «Севастопольская газета».

Как указывается на сайте Севнаследия, строительство путей пройдет через ряд объектов культурного наследия федерального значения. Это Могильник №9, датируемый II–I тыс. до н.э., Поселение тавров №5 (VII-V вв. до н.э., I-XV вв. н.э.), поселение Карьерная 1, существовавшее, предположительно, в VIII-VI вв. до н.э., а также поселение Ак-Керман. Меры по сохранению этих объектов разработаны Институтом археологии РАН и одобрены Севнаследием.

В документации говорится о спасательных работах на территории Ак-Кермана. То есть после археологических раскопок памятник культуры физически существовать перестанет, но специалисты должны будут создать подробный отчет и передать находки с его территории в музеи.

А в «Поселении тавров №5» и «Поселении Карьерная 1» вероятнее всего сохранять уже нечего, так как в документе сказано о сильных разрушениях там культурного слоя.

Загайтанская крепость и крепость Каламита, а также Средневековый пещерный монастырь будут отделены от строительства защитными ограждениями, во избежание звуковой вибрации. Также планируется ввести запрет на проезд тяжелой техники по железнодорожной ветке на время работ.

Напомним, Напомним, федеральной целевой программой предусмотрено строительство новой ветки железной дороги в обход Свято-Климентовского монастыря в Инкермане. Предполагаемая стоимость строительства объекта должна была составить до 3,462 млрд рублей.

Ольга Сурикова