Заказан проект капитального ремонта набережной Приморского бульвара

Проектированием капитального ремонта набережной Приморского бульвара будет заниматься «Севпроектмонтаж». Заказчиком работ выступило ГБУ «Парки и скверы».

Срок исполнения договора – 25 января 2024 года.

Согласно информации, размещенной на портале Госзакупок, речь идет об «услугах по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия».

Стоимость подряда, работ про проведению изысканий и разработке проектно-сметной документации ремонта составит более 2 млн рублей.

Напомним, набережная Приморского бульвара страдает от каждого сильного шторма.

Ольга Сурикова