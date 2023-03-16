В Севастополе за сутки телефонные мошенники обманули 11 местных жителей почти на 3,5 млн рублей

В Севастополе всего за сутки от телефонных аферистов пострадали 11 местных жителей в возрасте от 58 до 90 лет. Общая сумма ущерба составила 3,29 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, в девяти случаях по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду» у восьми женщин и одного мужчины похищено в общей сложности почти три миллиона рублей. Аферисты звонили на стационарные телефоны пожилым гражданам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их близкие родственники: дети или внуки стали виновниками ДТП. И якобы для освобождения от уголовной ответственности необходимо срочно передать через курьера крупные суммы. Поверив аферистам, пенсионеры лишились от 135 до 676 тысяч рублей.

В двух случаях пожилым гражданам позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности коммерческих банков и под предлогом защиты банковского счета убедили перевести почти 300 тысяч рублей на подконтрольные им счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Ольга Сурикова