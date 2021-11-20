Остановку ПОР переносят на неудачное место

Остановку общественного транспорта по проспекту Октябрьской революции у домов 32 и 26 власти переносят на место, которое было при Украине. Это уже начинает создавать пробки при выезде из дворов. Местные жители не понимая что происходит и зачем чиновники ломают то что удачно было сделано обращаются к журналистам и блогерам.

На старом месте остановочные павильоны тоже были не всегда. При Украине общественный транспорт останавливался напротив дома 32. Но уже тогда всем было понятно что местное не удачное, там нет заездного кармана на остановку, автобусы и троллейбусы стояли на крайне правой полосе. По второй полосе маршрутки (топики) обгоняли конкурентов. Метров за 100 до этого – выезд из дворов, и когда общественный транспорт забирает пассажиров , легковой ждет. Плюс здесь светофор и пешеходный переход. Итог – искусственные заторы в этом месте были всегда.

Уже при России весь проспект реконструировали и остановку вернули на советское место. Это на 200 метров ниже относительно движения транспорта до перекрестка и выезда со дворов. Там и заездной карман уже был на одновременное пребывание трех троллейбусов ( т.е. большой, такие не везде в городе встретишь) . Пробки в том микрорайоне прекратились! Но, вот местной прокуратуре в 2021 году не понравилось что при таком раскладе к остановке нет в прямой видимости пешеходного перехода на другую сторону проспекта. Важно отметить, наличие такого перехода – это одно из требований. Одно из! И соблюдая его нельзя нарушать прочие. А именно важно учитывать и другие факторы: сопутствующий ущерб – пробки, наличие общественно значимого объекта – рядом ТЦ , заездной карман чтоб общественный транспорт не создавал заторы с участием других автомобилей и многое другое.

Прокуратора Гагаринского района передала дело в суд в апреле 2021 года и тот требования удовлетворил. Надо ли полагать что защищать общественный интерес и логику всего дела чиновники не стали (почему-то?)

Что теперь делать? Есть решение суда- чиновники обязаны его выполнить. Но выполнив – буду новые нарушения. И их тоже надо будет исправлять. Альтернативной может стать обустройство того самого пешеходного перехода против ТЦ «Неагара» (бывший НОВУС), он снимет все проблемы. Почему-то ни чиновники, ни проверяющие такого в суде не потребовали. Оборудовать заездной карман на старом месте – не реально: там просто нет места (см. аэро фото). Там дорогу поджимают ларьки ( видимо тоже с разрешениями) и что точно можно предполагать вызовет социальную напряженность и взрыв эмоций у местных предпринимателей.

Жители ближайших домов надеются что логика и желание выполнить нормативу сойдутся в едином порыве сделать прежде всего удобно, а не бездушно и сухо. А если кому-то в этом районе хочется сделать доброе дело – благоустройте большую парковку (бесплатную) между домами 32 и 26. Место там есть, машины и так ставят, а вот асфальта и освещения нет.