Жительница Севастополя осуждена за неоднократную продажу поддельного алкоголя

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 68-летней местной жительницы.

Установлено, что в октябре 2023 года в помещении кафе в районе 5-го км Балаклавского шоссе женщина реализовывала спиртосодержащую продукцию без соответствующей лицензии. При этом в марте того же года она уже привлекалась к административной ответственности за торговлю фальсифицированным алкоголем, но должных выводов для себя не сделала, сообщили в пресс-службе полиции города.

Ленинский районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей.

При этом в настоящее время судом рассматривается еще одно уголовное дело в отношении этой же женщины по аналогичной статье.д По версии следствия в феврале 2024 года в торговом павильоне на рынке «Кольцо» она продала покупателю под видом водки несертифицированный спиртосодержащий напиток в пластиковой бутылке. Рассмотрение данного уголовного дела продолжается.

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Ольга Сурикова