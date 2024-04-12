В Севастополе мужчина задержан за осквернение Вечного огня

В Севастополе полиция оперативно задержала мужчину, который осквернил Вечный огонь, сообщили в пресс-службе ведомства.
В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
Предварительно установлено, что 36-летний приезжий справил нужду на Вечный огонь, тем самым затушив его, после чего ушел в неизвестном направлении.
Проведенное медицинское освидетельствование установило, что гость находился еще и в состоянии алкогольного опьянения.
На него будет заведено уголовное дело за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично.
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Ольга Сурикова