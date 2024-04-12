Три жительницы Севастополя за день перевели мошенникам более 3 млн рублей

Жители Севастополя за сутки отдали мошенникам около 4 млн рублей. Так, накануне в полицию обратились три местных жительницы в возрасте 22, 33 и 58 лет.

Жертвами схемы защиты денег на банковском счету стали 22-летняя воспитатель и 58-летняя пенсионерка, которым позвонили мошенники под видом сотрудника правоохранительных органов и «работника Центрального банка РФ. Выполнив инструкции позвонивших, жительницы Севастополя лишились в общей сложности более 3 миллионов рублей.

Также в соцсети 33-летней продавцу написал мошенник, представлялся букмекером и сообщил, что у него есть информация по договорным спортивным матчам. За процент от выигрыша он предложил женщине сделать ставку в одной из букмекерских контор. Потерпевшая осталась и без выигрыша, и без собственных денег, сообщает пресс-служба полиции города.

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Ольга Сурикова