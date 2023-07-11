Жительница Севастополя оштрафована за антиСВОшные стихи в соцсетях

Севастопольский суд оштрафовал местную жительницу за дискредитацию армии. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД России по Севастополю.

В частности отмечается, что недавно правоохранителями была установлена 36-летняя женщина, разместившая на своей страничке в социальных сетях стихотворение, дискредитирующее проведение специальной военной операции на Украине.

В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении.

С учетом наличия у женщины на иждивении троих несовершеннолетних детей и отсутствия отягчающих обстоятельств судом ей был назначен административный штраф на сумму 30 тысяч рублей.

В полиции напомнили, что при повторном привлечении за подобные правонарушения предусматривается уголовное преследование.

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Ольга Сурикова