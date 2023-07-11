Житель Севастополя нанес себе смертельные увечья пластиковой ложкой в ИВС

Как пишет издание «База», 39-летний мужчина был арестован 8 июля по подозрению в хранении и распространении наркотиков. Однако со своим арестом он не был согласен, и в ночь на 10 июля нанес себе смертельные увечья.

В пресс-службе полиции Севастополя сообщили, что проводится проверка по факту смерти гражданина, доставленного в изолятор временного содержания.

Он был обнаружен дежурным ИВС городского УМВД России во время ночного обхода.

«Обвиняемый, находясь в камере, при помощи пластиковой одноразовой ложки для приема пищи нанес себе телесные повреждения в виде порезов варикозной вены на обратной стороне колена правой ноги. Выявив данный факт, сотрудники ИВС УМВД России по г. Севастополю оказали ему первую медицинскую помощь и незамедлительно вызвали бригаду медиков. При проведении реанимационных действий гражданин скончался», — говорится в комментарии правоохранителей.

Мужчину задержали за «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой».

Руководством УМВД России по Севастополю по данному факту назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ольга Сурикова