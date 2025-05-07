Жительница Севастополя оштрафована за анонимные посты об ожидании возвращения Украины в Крым

В полиции города сообщили, что 30-летняя работница транспортного госпредприятия, надеясь на анонимность в чате проукраинского телеграм-канала, одобрительно комментировала «террористические действия ВСУ и с нетерпеньем ждала неонацистов в нашем городе-герое Севастополе».

В частности, под постом с заявлением Зеленского о том, что «Украина освободит Крым», она написала, что ждет этого и верит в ВСУ.

«Личность и местонахождение автора были оперативно установлены», — подчеркивается в сообщении УМВД.

Комментаторшу ждал суд и теперь штраф 45 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе задержали «ждуна», который в присутствии коллег поддерживал наступление ВСУ на Курскую область

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Ольга Сурикова