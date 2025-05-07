Памятник воинам 318-й Новороссийской стрелковой дивизии, павшим на высоте Горной в Севастополе

«Севкор» продолжает рассказывать, как увековечивали память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

7 мая 1944 года 318-я дивизия под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Василия Федоровича Гладкова начала штурм укреплений противника на высоте Горной. Гитлеровцы в этом районе контролировали Балаклавское шоссе, не давая возможности советским танкам прорваться в Севастополь. Перед дивизией стояла задача выбить противника с высоты, являвшейся последним естественным препятствием на пути наступления наших войск.

Фашисты оказывали отчаянное сопротивление, высота Горная несколько раз переходила из рук в руки. Однако дивизии удалось сломить оборону противника и овладеть высотой.

В 1944 году на месте братской могилы был воздвигнут памятник — монумент, сооруженный из инкерманского камня. На его гранях укреплены мемориальные доски с именами погибших героев.

На нем значится надпись: «Вечная память воинам 318 стрелковой Новороссийской дивизии, павшим в борьбе за Севастополь». « Памятник воздвигнут силами и на средства 318 стр. Новороссийской дивизии, павшим героям на высоте Горной, во время освобождения города русской славы Севастополя от немецко-фашистских войск с 7 мая 1944 г. по 10 мая 1944 г.».

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова